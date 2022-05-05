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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет эту должность позже в мае, ее преемницей станет Карин Жан-Пьер, сообщает в четверг администрация США.

"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер будет следующим пресс-секретарем Белого дома", - приводит Белый дом слова президента США Джо Байдена.

Президент США подчеркнул, что Жан-Пьер "обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой трудной работы".

В заявлении отмечается, что Псаки покинет Белый дом 13 мая. В настоящее время Жан-Пьер - ее заместитель.

"Я хочу сказать спасибо Джен за то, что она так высоко подняла планку, прямо и искренне общалась с американским народом и при этом сохраняла чувство юмора", - говорится в заявлении Байдена.

В американской администрации также объявили о возвращении Аниты Данн в качестве старшего советника и помощника президента.

Ранее этой весной американские СМИ сообщали, что Псаки, по их данным, собирается уйти со своего поста в мае. Ожидается, что в дальнейшем она будет работать на телевидении.

США Джен Псаки Карин Жан-Пьер Анита Данн
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