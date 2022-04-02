Академия наук Украины решила разорвать связи с РАН

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Национальная академия наук Украины (НАНУ) заявила о разрыве сотрудничества с Российской академией наук (РАН).

"НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Российской академией наук, Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова, Московским физико-техническим институтом", - говорится в сообщении пресс-службы Академии.

Согласно сообщению, украинские ученые, избранные Российской академией наук иностранными членами этой академии, направили в президиум РАН коллективное заявление о своем выходе из состава иностранных членов РАН.

Кроме того, НАН Украины планирует исключить из числа своих иностранных членов зарубежных ученых, поддержавших спецоперацию России на Украине.