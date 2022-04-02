Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Академия наук Украины решила разорвать связи с РАН

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Национальная академия наук Украины (НАНУ) заявила о разрыве сотрудничества с Российской академией наук (РАН).

"НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Российской академией наук, Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова, Московским физико-техническим институтом", - говорится в сообщении пресс-службы Академии.

Согласно сообщению, украинские ученые, избранные Российской академией наук иностранными членами этой академии, направили в президиум РАН коллективное заявление о своем выходе из состава иностранных членов РАН.

Кроме того, НАН Украины планирует исключить из числа своих иностранных членов зарубежных ученых, поддержавших спецоперацию России на Украине.

Украина НАНУ РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Салливан выступил за продолжение диалога США и РФ по проблемам безопасности

Песков назвал "уникальными" отношения Путина и Лукашенко

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 489,6 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 489,6 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 2 апреля

Китай продолжит торговлю с Россией, но не поможет обходить санкции Запада

Китай продолжит торговлю с Россией, но не поможет обходить санкции Запада

Пентагон отменил испытание МБР во избежание "неверного толкования" Россией

Пентагон отменил испытание МБР во избежание "неверного толкования" Россией
Военная операция на Украине

Более 100 компаний из РФ и Белоруссии попали под экспортные ограничения США

Берлин рассматривает возможность высылки около 20 российских дипломатов

Рада приняла закон о национализации на Украине активов резидентов РФ

Власти ЕС призвали Китай помочь урегулировать ситуацию на Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код