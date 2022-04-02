Ракета Electron вывела на орбиту два спутника компании BlackSky

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Electron в субботу, стартовав из Новой Зеландии, вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании геопространственной разведки BlackSky, сообщила разработчик носителя компания Rocket Lab.

"Спутники BlackSky успешно выведены", - готовится в сообщении.

Мини-спутники ДЗЗ весом около 55 кг каждый вошли в состав орбитальной группировки, которая, по данным BlackSky, в 2022 году должна будет состоять из 16 космических аппаратов. Они позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 430 км. С нынешним запуском BlackSky располагает на орбите уже 14 аналогичными спутниками.

Космические аппараты помимо услуг для частных компаний также выполняют задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен в воскресенье в 01:41 по местному времени (в субботу в 15:41 по Москве) со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Вывод спутников на заданную орбиту в рамках миссии, получившей название Without Mission A Beat, осуществлен примерно через час после старта ракеты.