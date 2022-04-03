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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

В Сербии в воскресенье пройдут президентские выборы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выборы президента пройдут в воскресенье в Сербии.

В избирательный бюллетень включены имена восьми кандидатов от различных политических и общественных движений страны, половина кандидатов - женщины. Основными претендентами на этот пост являются нынешний глава государства Александр Вучич (Сербская прогрессивная партия) и дипломат, бывший начальник генерального штаба Сербии Здравко Понош (Народная партия).

Кроме президентских 3 апреля в Сербии пройдут парламентские выборы, а также местные выборы в 11 общинах и двух городах страны, в том числе и в Белграде.

В соответствии с законами страны глава государства избирается на пять лет, а парламентарии - на четыре года.

В выборах смогут принять участие более 6,5 млн граждан Сербии, 8267 избирательных участков будут открыты с 07:00 до 20:00 местного времени (08:00-21:00 мск).

Ожидается, что результаты голосования станут известны в течение 96 часов после закрытия избирательных участков.

Избиратели из сербского автономного края Косово и Метохия ввиду решения местного правительства не смогут проголосовать на территории края, но избирательные участки будут открыты для них в Тутине, Рашке, Куршумлии и Буяновце на юге Сербии.

Предвыборная агитация завершена в Сербии в пятницу, на период всей субботы в Сербии объявлена предвыборная тишина. Такой режим будет действовать до 20:00 местного времени (21:00 мск) в воскресенье, когда закроются избирательные участки. На этот период запрещена агитация, а также какое-либо объявление предварительных результатов. В день выборов запрещена демонстрация символики той или иной партии на территории, ближе чем 50 метров от избирательного участка.

Парламентские выборы изначально должны были пройти в Сербии в 2024 году, однако в конце октября 2020 года президент страны Вучич объявил, что они пройдут ранее.

Сербия
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