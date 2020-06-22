Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич объявил об уверенной победе Сербской прогрессивной партии на прошедших в воскресенье парламентских выборах, передает "Радио и телевидение Республики Сербской" (РТРС).

" Я давно занимаюсь политикой, но никогда не испытывал такого. Сегодня вечером мы завоевали огромное доверие народа... в условиях, когда мало кто в это верил, - сказал Вучич во время своего выступления в избирательном штабе.

По данным сербского ЦИК, после обработки 2,32% голосов партия Вучича набирает 63,35% голосов. Второй идет Социалистическая партия Сербии с 10,67% голосов. Сербская радикальная партия занимает третье место с 1,58%.

Голосование на выборах в парламент Сербии проходили в воскресенье, 21 июня.