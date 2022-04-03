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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:43

Один человек погиб в результате взрыва в ночном клубе в центре Баку

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В результате взрыва в ночном клубе, расположенном в центре Баку, погиб один человек, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

"Взрыв произошел в ночь на воскресенье в районе 03:00 в результате пожара в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района Баку. По предварительной информации, один человек погиб, 31 получили травмы различной степени", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

На месте происшествия сейчас находятся представители прокуратуры, МВД, МЧС и других профильных ведомств.

"Следователями и криминалистами прокуратуры проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что поисково-спасательная операция, проводимая в связи с пожаром и взрывом в ночном клубе, уже завершена.

"Причины происшествия выясняют соответствующие ведомства", - отмечает пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава по информации на 04:20, из 31 пострадавшего в результате взрыва в ночном клубе были госпитализированы 24 человека, в том числе 13 мужчин, 11 женщин.

Азербайджанские СМИ со ссылкой на главу АО "Азеригаз" Руслана Алиева сообщают, что причиной произошедшего в ночном клубе стал взрыв газового баллона с пропаном.

Баку Азербайджан
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