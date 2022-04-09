Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до трех человек

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку в ночь на 3 апреля, таким образом число погибших в результате инцидента выросло до трех человек, сообщили в "объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (ТАБИБ).

"Скончался Гюльбала Абдуллаев, проходивший лечение в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критически тяжелое", - написала в фейсбуке глава департамента ТАБИБ Замира Адилова.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в ночь на 3 апреля в районе 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку. В результате инцидента погибли три человека, более 30-ти, в том числе иностранцы, получили травмы различной степени тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2 (халатность) Уголовного кодекса Азербайджана, сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки из газового баллона, установленного из-за отсутствия газоснабжения в здании.