Глава Минфина ФРГ анонсировал обсуждение с партнерами усиления санкций против РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в воскресенье объявил, что с понедельника он приступит к обсуждению с партнерами Германии того, как можно дальше ужесточить санкции против РФ.

"Вместе с нашими партнерами с завтрашнего дня мы будем советоваться, как мы могли бы дальше усилить санкции против России", - написал он в твиттере (соцсеть заблокирована в России).

Ранее в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.