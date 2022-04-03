Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций против России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России, заявил в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Дальнейшие санкции ЕС и поддержка (Украины - ИФ) - в пути", - написал он в твиттере (соцсеть заблокирована в России).

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Новость дополняется