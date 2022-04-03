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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Шольц пообещал новые санкции против России в ближайшие дни

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что страны ЕС введут в отношении России новые санкции.

"В ближайшие дни мы примем новые меры", - сказал он в воскресенье в Берлине.

По его словам, президент России и те, кто его поддерживают, "почувствуют последствия" этих санкций.

Ранее в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в твиттере (соцсеть заблокирована в России), что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций ЕС против России. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции и на инвестиции в сфере энергетики РФ с исключениями для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС. Вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши и присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям.

Олаф Шольц
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