Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Действующий президент Сербии Александр Вучич объявил о победе в первом туре на выборах главы государства, которые состоялись в воскресенье.

По словам Вучича, которые приводит в понедельник сербский телерадиоканал РТС, он заручился поддержкой от 59,9% до 60,1% голосов избирателей.

По данным Республиканской избирательной комиссии, на 00:50 по Москве Вучич получает 66,91% голосов избирателей, его основной конкурент Здравко Понош - 11,95%.

Кроме того, Вучич отметил, что возглавляемая им Сербская прогрессивная партия в новом составе парламента имеет все шансы получить 124 или 125 мандатов.

В воскресенье в Сербии состоялись президентские, парламентские выборы, а также выборы в местные органы власти в 11 общинах страны и двух городах, включая Белград.