Сербия сохранит политику военного нейтралитета и партнерские отношения со всеми

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сербия останется военно нейтральной страной и постарается сохранить хорошие отношения со всеми, в том числе и с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич после провозглашения победы на президентских выборах.

"Никто в Сербии не исключит Достоевского и Чайковского. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией", - цитируют Вучича местные СМИ.

Он также отметил, что у Сербии хорошие отношения как с Россией, так и с США и его страна сохранит политику военного нейтралитета.

"Я считаю, что впереди много проблем, но для Сербии самое главное - иметь хорошие отношения в регионе, продолжать европейский путь, но не терять традиционные дружеские отношения", - добавил президент Сербии.

Ранее сообщалось, что нынешний президент Сербии объявил о победе в первом туре на выборах главы государства, которые состоялись в воскресенье.

По словам Вучича, которые приводит в понедельник сербский телерадиоканал РТС, он заручился поддержкой от 59,9% до 60,1% голосов избирателей.

По данным Республиканской избирательной комиссии, на 00:50 мск Вучич получает 66,91% голосов избирателей, его основной конкурент Здравко Понош - 11,95%.

Кроме того, Вучич отметил, что возглавляемая им Сербская прогрессивная партия в новом составе парламента имеет все шансы получить 124 или 125 мандатов.

В воскресенье в Сербии состоялись президентские, парламентские выборы, а также выборы в местные органы власти в 11 общинах страны и двух городах, включая Белград.