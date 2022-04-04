ЕС в среду обсудит новый пакет санкций против России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Послы стран Евросоюза планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылками на информированные источники.

По сообщениям источников, санкционные меры, которые были предложены некоторыми государствами, могут коснуться как индивидуальных ограничений, так и эмбарго на экспорт российских товаров.

Так, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких, как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.

Издание отмечает, что эмбарго на энергоносители "ранее встречало сопротивление со стороны некоторых крупных европейских экономик". В то же время, сейчас "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей, от которого ЕС в значительной степени зависит, становятся все громче".

Председатель Евросовета Шарль Мишель, в частности, написал в своем твиттере (соцсеть запрещена в РФ): "Дальнейшие санкции и поддержка (Украины - ИФ) со стороны ЕС уже в пути".