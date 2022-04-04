Что случилось это ночью: понедельник, 4 марта

В Сербии и Венгрии прошли выборы, ЕС намерен ввести новые санкции против России, объявлены результаты премии "Грэмми"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии. Выборы главы государства состоялись в Сербии в воскресенье. О своей победе заявил действующий президент.

- На парламентских выборах в Венгрии побеждает правящая коалиция. Блок "Фидес-ХДНП" лидирует на парламентских выборах, которые прошли в стране в воскресенье.

- ЕС в среду обсудит новый пакет санкций против России. Послы стран Евросоюза планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций вокруг Украины.

- Россия запросила заседание СБ ООН в связи с "провокацией украинских радикалов в Буче". Об этом в соцсети написал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

- В США заявили, что переговоры РФ и Украины могут привести к отмене антироссийских санкций. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что санкции могут быть отменены, если переговорный процесс приведет к прекращению военной операции на Украине.

- Природный газ из России больше не поступает в страны Балтии. С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестает поступать российский газ. Республики будут пользоваться газом из других источников.

- Названы обладатели премии "Грэмми". Лучшей песней года признана композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак).