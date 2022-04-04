В США заявили, что переговоры РФ и Украины могут привести к отмене антироссийских санкций

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Санкции против РФ могут отменить, если переговоры российских и украинских представителей приведут к прекращению военной операции на Украине, заявил в воскресенье телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы посмотрим, что делает Украина, что она хочет делать. И если (переговоры России и Украины - ИФ) завершатся тем, что они покончат с войной... и это в конечном итоге потребует отмены санкций, конечно", - сказал он в ответ на вопрос о возможности отмены санкций против РФ в зависимости от переговорного процесса.

Он подчеркнул, что санкции не обязательно должны никогда не заканчиваться, поскольку их цель - изменение политики РФ. Блинкен отметил, что такое развитие событий будет зависеть от действий России.

В свою очередь в интервью телеканалу CNN Блинкен заявил, что США постоянно обсуждают с союзниками дальнейшее ужесточение санкций против РФ.

"Мы ведем постоянный разговор с союзниками и партнерами о том, как наиболее эффективно укрепить, ужесточить санкции", - сказал госсекретарь, добавив, что одновременно с тем Вашингтон уделяет внимание удовлетворению энергетических потребностей Европы.

Он также сказал, что США вместе с союзниками продолжат передачу вооружений Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Страны Запада в ответ ввели масштабные санкции против России.