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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Лукашенко призвал "разобраться с айтишниками"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться с IT-технологиями и IT-парками, чтобы создать равные условия для всех субъектов хозяйствования.

"В свое время без всякой моды создали Парк высоких технологий. Он свою роль сыграл и играет в настоящее время. Я хочу, чтобы вы сегодня эту тему затронули и проинформировали меня, что там происходит в этом парке, насколько там тенденция оттока кадров. Как меня информируют: такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников", - сказал Лукашенко, заслушивая доклад по проекту указа об органе госуправления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации в понедельник. Президента цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси. С другой точки зрения, надо все-таки разобраться с IT-технологиями, IT-парками и с этими айтишниками, чтобы у нас были равные условия для всех. Время пришло для того, чтобы решать эти вопросы", - заявил он.

Парк высоких технологий (ПВТ) - особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом - действует в Белоруссии с 2005 года для развития IТ-бизнеса. В марте 2018 года вступил в силу декрет президента страны №8 "О развитии цифровой экономики", который принят в целях развития ПВТ и построения в республике цифровой экономики. Декретом улучшены правовые основы деятельности ПВТ, предусмотрены меры специальной поддержки его резидентов. Срок действия специального правового режима ПВТ был пролонгирован до 1 января 2049 года.

С 1 января 2021 года ставку подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ, повысили с 9% до 13%. Также, согласно постановлению Совмина Белоруссии от 28 марта 2022 г. N178, ставка ежеквартальных отчислений администрации увеличена до 2% от выручки компаний-резидентов. Ранее она составляла 1%.

Александр Лукашенко Белоруссия
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