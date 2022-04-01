Правительство утвердило правила получения отсрочки от армии для IT-специалистов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила получения отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников аккредитованных организаций, работающих в области информационных технологий.

Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечено, что право на получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с указом президента РФ предоставляется гражданам России, работающим в аккредитованных организациях по трудовому договору не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва, имеющим высшее образование по специальностям и направлениям из списка в приложении, либо без предъявления требований к периоду работы, если с момента окончания их обучения в вузе до трудоустройства на эту работу прошло не больше года.

Согласно постановлению, "списки граждан формируются и направляются аккредитованными организациями в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу".

"Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам призывными комиссиями на основании направляемого министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в министерство обороны РФ не позднее чем за 30 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу списка граждан", - говорится в документе.

Отмечается, что списки граждан, предназначенные для использования в ходе призыва граждан на военную службу в апреле-июле 2022 г., направляются аккредитованными организациями и Минцифры до 1 мая и до июня 2022 г., соответственно.