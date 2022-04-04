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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Польша усилила проверку грузовиков на границе с Белоруссией

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Польские службы усилили проверку грузового транспорта на въезд в Белоруссию в соответствии с решениями МВД и Минфина, сообщает Польское агентство печати в понедельник.

"Все наши пограничные и таможенные службы очень тщательно проверяют каждую машину. Мы должны быть уверены, что в них не перевозятся товары двойного назначения. Это указание как министра финансов, так и министра внутренних дел", - сообщил агентству замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

Он признал, что в результате тщательного досмотра транспорта "ожидание в очереди на границе может достигать 80 часов".

Он добавил, что "лучшим для Евросоюза будет введение экономической блокады России", чтобы, "пока мы закрываем польско-белорусскую границу, через которую транспорт двигается в Россию, товары не плыли из Ростока или Гамбурга в Петербург".

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Польша не выполняет установленных норм по пропуску грузовых фур с территории республики. "За минувшие выходные польские контрольные службы пропустили на свою территорию только 35% большегрузов от установленных договоренностей", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что договоренности по пропуску транспорта не соблюдают и другие страны ЕС, граничащие с республикой. В Литву проследовало 66% грузовиков от пропускной способности. На территорию Латвии въехало 57% грузового транспорта от установленной нормы.

Общее число грузового транспорта, ожидающего оформления на въезд в страны ЕС, по состоянию на утро понедельника достигает 2,8 тыс., 670 из которых стоит в очереди в польские пункты пропуска.

Польша Белоруссия
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