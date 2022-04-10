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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Латвия не пропустила 152 фуры из РФ и Белоруссии из-за новых санкций ЕС

Латвия не пропустила 152 фуры из РФ и Белоруссии из-за новых санкций ЕС
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - За период с субботы до утра воскресенья сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) не пропустили в Латвию 152 грузовика с российскими и белорусскими номерными знаками, сообщил представитель СГД Андрей Вайварс.

Российским и белорусским перевозчикам с 9 апреля запрещено пересекать границу Европейского союза в связи с действиями РФ на Украине.

Санкции ЕС предусматривают определенные исключения, при которых грузовые автомобили могут пересекать границу Евросоюза, но Вайварс отметил, что на данный момент информация о таких исключениях еще не обработана.

Он также добавил, что водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не были проинформированы о запрете ЕС. При этом, по имеющейся у СГД неофициальной информации, в воскресенье эта информация уже распространилась и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу.

Как сообщалось, Европейский союз ввел новые санкции против России и Белоруссии, которые в транспортной сфере предусматривают запрет автотранспортным предприятиям этих стран осуществлять грузовые автоперевозки в ЕС и заходить в порты Евросоюза судам под российским флагом.

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Грузовые автоперевозки на территории ЕС, в том числе транзитные, запрещено осуществлять всем зарегистрированным в России и Белоруссии автотранспортным компаниям. Также санкции предусматривают ограничения на импорт определенных товаров, которые экспортирует Россия или страной происхождения которых она является, в том числе угля и других видов твердого ископаемого топлива.

Санкциями предусмотрены некоторые исключения, которые будут применяться к перевозкам сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи, почте.

Латвия
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