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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В Белоруссии освободили семерых членов правления "дочки" "ВЭБ.РФ"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии на минувших выходных освободили семерых членов правления банка БелВЭБ (дочерний банк "ВЭБ.РФ") после задержания на 72 часа, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ранее был освобожден задержанный предправления, бывший вице-премьер Василий Матюшевский.

29 марта Матюшевского и еще семерых топ-менеджеров банка задержали, по данным СМИ, сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. Официально причина задержания не называлась.

По законам, любой человек в Белоруссии может быть задержан на 72 часа, но после этого ему должно быть предъявлено официальное обвинение.

Пресс-службы банка и ДФР, как и ранее, недоступны для комментариев.

Сообщалось, что задержание всех восьмерых может быть связано с последствиями реструктуризации бизнеса банка "БелВЭБ" и перевода значительной части деятельности на аутсорсинг в аффилированные компании.

"Претензии финансовой милиции могут быть связаны с переводом части банковского бизнеса на аутсорсинг в дочерние компании с иной, чем у банков налогооблагаемой базой. Так, в Белоруссии налог на прибыль в банках составляет 25%, а в нефинансовых организациях - 18%, у компаний-резидентов Парка высоких технологий - 9%", - пояснял источник агентства.

Банк "БелВЭБ" в 2020-2021 годах провел масштабную реструктуризацию бизнеса, передав часть операций, в том числе в IT-секторе и других смежных отраслях на аутсорсинг. В результате значительно сократился персонал банка. "За последние три года "БелВЭБ" прошел через значительную трансформацию. В процессе высвобождения персонала мы очень рады, что квалифицированные сотрудники не оказались на улице, они были трудоустроены в рамках нашей группы. Сегодня "БелВЭБ" - это не только банк, это еще и девять компаний, которые оказывают как финансовый, так и нефинансовый сервис. Большинство людей, которые ушли из банка, были трудоустроены в эти компании", - говорил Матюшевский в октябре прошлого года.

Реструктуризация бизнеса банка была поддержана основным акционером - "ВЭБ.РФ". "БелВЭБ - это первоклассная финансовая организация, и ВЭБ как собственник будет поддерживать его всеми возможными способами", - заявлял тогда председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

"Мы обсудили задачи, как БелВЭБ станет для нас организацией, которая во всей "семье" ВЭБа обладает компетенциями, которые мы будем покупать у БелВЭБа - он сможет на рынке предоставлять свои услуги всем организациям ВЭБа как первоклассная финтех-компания. Надеемся, что в ближайшие три года эти компетенции будут востребованы не только на территории Белоруссии и в России, но и на других рынках, в том числе в странах ЕАЭС и странах Европейского союза", - отмечал Шувалов.

Банк "БелВЭБ" действует с конца 1991 года. Государственная корпорация ВЭБ стала основным акционером белорусского банка в 2007 году с долей 97,5% в настоящее время. На начало 2021 года по размеру активов "БелВЭБ" занимал 4-е место среди 24 белорусских банков. Уставный капитал банка составляет 117,4 млн белорусских рублей ($47 млн в эквиваленте).

"БелВЭБ" с 2014 года находится под секторальными санкциями США, которые ограничивают банку привлечение финансирование и размещение акций и других инструментов в США.

Белоруссия БЕЛВЭБ ВЭБ.РФ МВД Комитет Госконтроля ДФР Василий Матюшевский
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