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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

МИД ФРГ объявил 40 российских дипломатов "нежелательными лицами" в Германии

МИД ФРГ объявил 40 российских дипломатов "нежелательными лицами" в Германии
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - По сообщению журнала Der Spiegel, МИД Германии объявил 40 сотрудников посольства РФ персонами нон грата, глава министерства Анналена Бербок подтвердила решение о высылке, но точного числа сотрудников не назвала.

"Федеральное правительство сегодня приняло решение объявить нежелательными существенное число сотрудников российского посольства, которые здесь, в Германии, ежедневно работали против нашей свободы и единения нашего общества. Их работа - это угроза для тех, кто ищет у нас защиты. Мы не будем это терпеть", - сказала Бербок, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

По словам Бербок, послу РФ в понедельник сообщили об этом решении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "Интерфаксу", что высылка 40 российских дипломатов из Германии не останется без ответа. "Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины", - сказала она.

Хроника 15 апреля 2021 года – 04 апреля 2022 годаДипломатическое противостояние
Германия Россия
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