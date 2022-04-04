Франция решила выслать около 30 российских дипломатов

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Франции приняли решение о выдворении из страны группы российских дипломатов, сообщает в понедельник вечером телеканал BFM TV.

По его информации, речь идет "о примерно 30 россиянах". Само министерство пока не подтверждало эту цифру.

Ранее в понедельник о похожих мерах объявили и некоторые другие европейские страны, в том числе Германия.

Решение Парижа выслать 30 российских дипломатов из Франции не останется без ответа, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ответим достойно", - сказала она.