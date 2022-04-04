Армия РФ предложила украинским военным в Мариуполе сложить оружие 5 апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ предложило украинским формированиям в Мариуполе 5 апреля сложить оружие и пообещало сохранить их жизни.

"Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ (вооруженных сил Украины), батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06:00 по московскому времени 5 апреля прекратить боевые действия", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, украинским формированиям в Мариуполе предложено "сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории". "Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни", - сказал Мизинцев.

По его словам, российские военные предлагают установить с 09:00 5 апреля "непрерывную связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией"; с 09:30 со стороны российской армии, сил ДНР и украинских военных должны объявить "режим полной тишины"; с 10:00 до 13:00 - провести "выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов".

"Фактическое начало действия "режима тишины" - это 09:30 (по московскому времени) - на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны - красных, с украинской стороны - белых по всей линии соприкосновения", - сказал Мизинцев.

Министерство обороны России заявило, что Москва рассчитывает на поддержку Анкары в вопросе о сложении оружия украинскими силами в Мариуполе 5 апреля.

"Выражаем надежду, что турецкие коллеги, используя свой авторитет, смогут оказать влияние всеми возможными средствами как на представителей киевской власти, так и непосредственно на командиров, оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований", - сказал Мизинцев.