Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Армия РФ предложила украинским военным в Мариуполе сложить оружие 5 апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ предложило украинским формированиям в Мариуполе 5 апреля сложить оружие и пообещало сохранить их жизни.

"Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ (вооруженных сил Украины), батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06:00 по московскому времени 5 апреля прекратить боевые действия", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, украинским формированиям в Мариуполе предложено "сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории". "Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни", - сказал Мизинцев.

По его словам, российские военные предлагают установить с 09:00 5 апреля "непрерывную связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией"; с 09:30 со стороны российской армии, сил ДНР и украинских военных должны объявить "режим полной тишины"; с 10:00 до 13:00 - провести "выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов".

"Фактическое начало действия "режима тишины" - это 09:30 (по московскому времени) - на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны - красных, с украинской стороны - белых по всей линии соприкосновения", - сказал Мизинцев.

Министерство обороны России заявило, что Москва рассчитывает на поддержку Анкары в вопросе о сложении оружия украинскими силами в Мариуполе 5 апреля.

"Выражаем надежду, что турецкие коллеги, используя свой авторитет, смогут оказать влияние всеми возможными средствами как на представителей киевской власти, так и непосредственно на командиров, оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований", - сказал Мизинцев.

Хроника 24 февраля – 04 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Мариуполь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев пообещал "симметричный и разрушительный" ответ на высылку дипломатов РФ

Военная операция на Украине

США объявят о новых санкциях против РФ на этой неделе

Франция решила выслать около 30 российских дипломатов

Франция решила выслать около 30 российских дипломатов
Дипломатическое противостояние

МИД ФРГ объявил 40 российских дипломатов "нежелательными лицами" в Германии

МИД ФРГ объявил 40 российских дипломатов "нежелательными лицами" в Германии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Управление Gazprom Germania передано Федеральному сетевому агентству Германии

Управление Gazprom Germania передано Федеральному сетевому агентству Германии

Литва запретит перевод в страну подразделений международных компаний из РФ

Индия готова увеличить поставки нефти из РФ и расширить взаиморасчеты в нацвалютах

Индия готова увеличить поставки нефти из РФ и расширить взаиморасчеты в нацвалютах
Дипломатическое противостояние

Литва выдворит российского посла

Россия приостановит действие соглашений с рядом стран Запада об упрощенной выдаче виз

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код