Минобороны РФ заявило об эвакуации из Мариуполя 125 тыс. человек без участия Киева

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Из Мариуполя за сутки без участия Киева эвакуировано более 1,7 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник вечером.

По его утверждению, из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении были вывезены 125 616 человек, в том числе за истекшие сутки - 1 784.

Мизинцев добавил, что из опасных районов Украины эвакуированы в Россию 16 648 человек, из них - 2 442 ребенка. Всего, по его словам, в РФ были вывезены 602 106 человек, из которых 119 847 - дети.

Он утверждает, что от жителей Украины продолжают поступать заявки об эвакуации на территорию России.

"Только за прошедшие сутки поступило еще 1 174 таких обращения, а всего в базе данных их уже 2 млн 737 тыс. 109 из 2 124 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.

Также он заявил, что российская армия во вторник вновь откроет гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя в Бердянск по просьбе Турции.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06:00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права", - сказал Мизинцев.

Ранее он заявил, что Минобороны РФ предложило украинским военным в Мариуполе 5 апреля сложить оружие и пообещало сохранить их жизни.