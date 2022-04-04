NASA сократило штат в России из-за напряженности между странами

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сокращает количество сотрудников в России из-за напряженности в отношениях России и США, сообщила заместитель главы NASA Памела Мелрой.

"Мы определенно немного обеспокоены (положением - ИФ) нашего персонала в России. Один из результатов этого - сокращение штата в России", - заявила Мелрой в интервью изданию Spacenews.

Она отметила, что в работе на МКС "все функционирует очень профессионально и очень гладко" и добавила, что NASA пристально следит за происходящим. При этом, по словам Мелрой, NASA рассматривает различные варианты эксплуатации МКС в случае выхода России из соглашения по ней.

"Мы - NASA, поэтому мы всегда обсуждаем все возможные типы планов. Есть много разных вариантов в запасе на случай отказов и подобных ситуаций. Мы продолжаем пристально наблюдать за происходящим", - сообщила Мелрой.

Она подчеркнула, что будущее станции, а также участие России в соглашении будут обсуждаться на 37-м Космическом симпозиуме на этой неделе совместно с представителями стран-партнеров по МКС.

Заместитель главы NASA отметила, что управление "тщательно продумывает ситуацию", поэтому она уверена в том, что у ведомства есть хороший план на этот случай.

После начала российской военной операции на Украине многие страны ввели в отношении Москвы масштабные санкции.

24 февраля о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, новые санкции со стороны США не нанесут сильного вреда российской космической отрасли, сотрудничество России и США в космосе необходимо для безопасной эксплуатации МКС. Также он назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш незаконными.

На днях руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что страны-партнеры по МКС, в том числе Россия, достигли прогресса по соглашению о продлении работы станции до 2030 года. Также, по ее словам, Россия и США продолжают работу над соглашением о возобновлении перекрестных полетов на МКС.

В тот же день в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрестных полетах с США также продолжается.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили "Интерфаксу", что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривает вопрос о выходе из проекта МКС, объясняла это ухудшением технического состояния российского сегмента станции.