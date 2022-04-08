Полиция попросила жителей помочь в поисках устроившего стрельбу в Тель-Авиве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Израильская полиция в ночь на пятницу призвала общественность помочь найти мужчину, открывшего стрельбу в центре Тель-Авива вечером в четверг, сообщает Jerusalem Post.

"Полиция Израиля просит помощи у общественности в поиске мужчины, которого видели недалеко от места происшествия", - приводит издание заявление полиции.

Сообщается, что подозреваемый был одет в черную одежду и вооружен пистолетом.

По последним данным, в результате стрельбы в центре Тель-Авива погибли два человека, еще 12 пострадали. Стрелявший скрылся. Его разыскивают около тысячи полицейских и дополнительных военнослужащих Армии обороны Израиля. В расследовании участвует контртеррористическое подразделение полиции.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

"Силы безопасности преследуют террориста, устроившего кровавую бойню сегодня вечером в Тель-Авиве. Где бы ни был террорист, мы доберемся до него. И любой, кто помог ему косвенно или напрямую, поплатится за это", - заявил израильский премьер.