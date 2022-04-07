В центре Тель-Авива произошла стрельба

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате стрельбы в центре Тель-Авива вечером в четверг, сообщает Times of Israel.

По данным представителей местного медицинского центра, госпитализированы восемь человек, среди которых четверых в настоящее время оперируют, они поступили в больницу в тяжелом состоянии. Еще два человека в состоянии средней степени тяжести, и еще у двух менее тяжелые ранения, чем у остальных.

По данным The Jerusalem Post, полиция считает, что стрелявших было несколько. В настоящее время отряды полиции и военные обыскивают улицу Дизенгоф, где произошла стрельба, а также районы вокруг нее. Не сообщается, были ли ликвидированы нападавшие.

Полиция призывает горожан, оказавшихся на улице во время атаки, укрыться в убежищах, а тех, кто был дома, не выходить на улицу, отойти от окон и не выходить на балкон.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, министр обороны Бенни Ганц, начальник Генштаба Армии обороны Авив Кохави находятся в военном штабе в Тель-Авиве.

Нападавшие выбрали для атаки вечер четверга, это конец рабочей недели в Израиле и время перед выходными, многие горожане любят провести этот вечер вне дома. На улице Дизенгоф, которая считается главной и центральной улицей Тель-Авива, много баров и ресторанов, стрельба произошла в нескольких ее частях.