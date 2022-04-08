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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Сербия добилась освобождения от санкций ЕС и продолжит импорт для "дочки" "Газпром нефти"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сербия получила освобождение от пятого пакета санкций Евросоюза, наложенных на российские компании, что позволяет ей продолжать импорт нефти для компании NIS, контролируемой российской "Газпром нефтью", пишет агентство Bloomberg со ссылкой на комментарий вице-премьера страны Зорану Михайлович.

"Поставки нефти на наш рынок по трубопроводу Jadranski Naftovod, или JANAF, будут продолжаться даже после 15 мая, когда их пришлось бы остановить из-за санкций", - сказала она.

Как сообщалось, ранее оператор нефтепроводной системы Хорватии JANAF заявил, что напрямую не работает на российском рынке, но в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) об ограничительных мерах в отношении действий России на Украине, подпадающих под действие Соглашения о транспортировке нефти, которое JANAF заключил с NIS на период с 1 января по 31 декабря 2022 года, будет вынужден остановить прокачку нефти с 15 мая.

JANAF эксплуатирует магистральные нефтепроводы страны и часть нефтепровода "Адрия", осуществляет транспортировку нефти из порта и терминала Омишаль (о. Крк) для хорватских и зарубежных нефтеперерабатывающих заводов в Восточной и Центральной Европе.

Подпавшей под блокирующие санкции ЕС "Газпром нефти" принадлежит 56,15% акций NIS, 29,87% акций находится в собственности республики Сербия.

Общий объем добычи углеводородов NIS в 2021 году составил 1,194 млн тонн нефтяного эквивалента (в 2020 году - 1,259 млн т н.э. и 1,29 млн т н.э. - в 2019 г.). Объем переработки на НПЗ Панчево вырос на 9% - до 3,945 млн тонн нефти, достигнув максимального значения с 2009 года. Рекордные показатели зафиксированы и в сбыте продукции: рост составил 14% - до 4,031 млн тонн нефтепродуктов.

Сербия Газпром нефть нефть NIS JANAF
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