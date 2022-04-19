Делегация сенаторов из США призвала Сербию ввести санкции против России

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Делегация сенаторов из США, прибывшая в Сербию во вторник, призвала страну присоединиться к другим европейским государствам и ввести санкции против России, сообщает агентство Associated Press.

"Мы пониманием, что у Сербии богатая общая культурная и экономическая история с Россией, но сейчас настал момент, когда все мы подвергаемся риску, если мы как демократическое сообщество не дадим понять, какие последствия ожидают Россию за ее поведение на Украине", - заявил сенатор Крис Мерфи журналистам после встречи делегации с президентом Сербии Александром Вучичем.

По его словам, в США надеются, что Сербия "направит этот четкий сигнал" России, Штаты готовы ее поддержать.

Также сенатор заявил, что, если Сербия хочет вступить в ЕС, ей необходимо пересмотреть свои отношения с Китаем. Ранее в этом месяце Китай поставил Сербии систему ПВО.

"Если Сербия намерена вступить в Евросоюз, то в их долгосрочных интересах не иметь отношений в сфере безопасности с Китаем", - заявил Мерфи.

Власти Сербии неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к антироссийским санкциям. Так, в марте глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не введет санкции в отношении Москвы и не присоединится к резкой критике Запада в адрес России. Также Вучич в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным 6 апреля заверил его в том, что Белград и далее будет поддерживать с Москвой дружественные отношения.