Эксперт счел беспрецедентным шагом высылку дипломатов РФ из Японии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Решение Японии о высылке восьми российских дипломатов может ухудшить отношения между Москвой и Токио даже по сравнению с периодом холодной войны, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

"Высылка российских дипломатов подтверждает, что наши отношения сейчас находятся в глубокой заморозке. Возможно, в более глубокой, чем в период холодной войны. Никогда ранее наших дипломатов из Японии не высылали", - сказал Кистанов в пятницу "Интерфаксу".

"Что касается самого факта высылки, то, думаю, что это еще не конец. Это еще не дно. Восемь дипломатов - это относительно скромно по сравнению с десятками дипломатов, которых высылают из стран ЕС", - отметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о возможности со стороны Токио решиться на более жесткие действия, вплоть до закрытия консульств и понижения уровня дипломатических отношений, Кистанов не исключил, что теоретически такое может произойти.

"Я бы этого не исключал. Давление Запада на Москву идет по всем азимутам, и Япония в этот процесс встроена. Теоретически, дойти может и до этого дойти (закрытия консульств и понижения уровня дипотношений - ИФ). Но если такое произойдет, то это будет беспрецедентный случай в истории отношений между Москвой и Токио", - сказал аналитик.

Ранее в пятницу стало известно, что Япония высылает из страны восемь российских дипломатов в связи с ситуацией вокруг Украины.