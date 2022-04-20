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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Восемь российских дипломатов покинут Японию в среду

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Восемь российских дипломатов могут покинуть Японию уже в среду после решения Токио об их высылке, сообщает телеканал NHK.

По данным источников телекомпании, ожидается, что все восемь человек сядут на самолет, зафрахтованный Россией, и покинут токийский аэропорт Ханэда около полудня в среду.

По данным источников NHK, Токио обвинил российских дипломатов в сборе разведданных.

Как отмечает телеканал, Москва, вероятно, примет контрмеры.

8 апреля правительство Японии объявило о высылке должностных лиц из посольства РФ и торгового представительства в стране.

Хроника 15 апреля 2021 года – 20 апреля 2022 годаДипломатическое противостояние
Япония Россия Украина
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