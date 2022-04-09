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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:19

День тишины наступил в Южной Осетии перед выборами президента

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на предвыборную агитацию перед президентскими выборами, которые пройдут 10 апреля, вступил в силу в Южной Осетии в субботу.

Согласно избирательному законодательству республики, 9 апреля в 00:00 истек отведенный законом срок предвыборной агитации, это касается теле- и радиоэфиров, всех печатных СМИ, расклеивания листовок и вывешивания баннеров, а также встреч кандидатов с избирателями. За период предвыборной кампании на местном телевидении между кандидатами прошли девять раундов дебатов.

Как пояснила "Интерфаксу" секретарь ЦИК Кристина Авлохова, в день тишины любая агитация запрещена, лишь агитационные баннеры большого размера, которые вывешены до дня тишины, останутся висеть на прежних местах. Все избирательные участки готовы ко дню голосования.

В республику продолжают прибывать иностранные наблюдатели. ЦИК планирует аккредитовать более 40 наблюдателей - в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, Сирии, Турции, Венесуэлы, Австрии, Италии, Абхазии, Донбасса.

Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Анатолий Бибилов и четыре кандидата от оппозиции - вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего будет открыто 72 избирательных участка, еще четыре участка откроются в столицах России, Абхазии и Северной Осетии, по одному в Москве и Сухуме и два - во Владикавказе. По данным ЦИК, в республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей, напечатано 40 тысяч бюллетеней. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Международный информационный центр Центризбиркома Южной Осетии начнет свою работу в 9:00 воскресенья, 10 апреля, туда будет стекаться вся информация о ходе голосования как на избирательных участках на территории Республики, так и за ее пределами.

Южная Осетия
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