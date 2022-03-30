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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Президент Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав РФ

Президент Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав РФ
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.

Заявление Бибилова цитирует пресс-служба партии "Единая Россия" в сообщении, распространенном в среду.

"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - говорится в заявлении.

По словам Бибилова, осетинский народ разделен, и его исторической и стратегической целью является "объединение в рамках одного государства".

"Это государство - Российская Федерация", - подчеркнул Бибилов.

"Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем", - добавил он.

Южная Осетия Анатолий Бибилов
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