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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

В Вильнюсе не разрешат проводить приуроченные к 9 мая мероприятия

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в этом году городское самоуправление не будет выдавать разрешения на мероприятия, приуроченные к 9 мая, которые обычно проводятся на Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским военнослужащим.

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Шимашюс заявил, что постарается не допустить проведения пророссийских "политические манифестации" в то время, когда на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ.

"Никаких разрешений на это мы выдавать не будем. Мы не можем отвечать за каждого человека, я только могу сказать, что никаких разрешений выдаваться не будет. Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая", - сказал Шимашюс BNS.

Мэр отметил, что и раньше организаторы празднования на Антакальнисском кладбище не всегда обращались за согласованием мероприятия, однако в этот раз городские власти намерены быть внимательнее к соблюдению законов.

"То, что есть кладбище, не значит, что на кладбище можно устраивать политический митинг. Очевидно, что это хождение на грани. Я имею в виду митинг, который бывал с послом - это было не просто дань памяти. Законного основания на это мы не выдадим, что будет делать полиция - отдельный разговор", - подчеркнул он.

Департамент госбезопасности в свою очередь предупредил, что в случае проведения мероприятий 9 мая на воинском кладбище не исключены "провокации или насильственные инциденты".

Россияне празднуют День победы 9 мая. Западный мир отмечает окончание Второй мировой войны днем ранее.

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