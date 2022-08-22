На кладбище в Вильнюсе советские скульптуры демонтируют в сентябре

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе советские скульптуры будут переданы в доверительное управление и в сентябре их демонтируют, сообщили BNS в Вильнюсском самоуправлении. Решение о передаче скульптур в доверительное управление уже готовится.

"Заседание совета назначено на 14 сентября", - сообщили в муниципалитете.

Демонтажом памятников займется компания Grinda. Она уже провела рыночные консультации по способу демонтажа и готова выполнить эту работу.

Политики муниципалитета Вильнюса в начале июня единогласно решили демонтировать шесть фигурных стел из серого гранита, изображающих советских воинов Второй мировой войны. Это решение было принято до того, как ведомство по охране наследия вычеркнуло скульптуры из реестра недвижимых культурных ценностей.

От советского наследия отказались и другие муниципалитеты Литвы.