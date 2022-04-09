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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 497 млн

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 497 490 860, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 174 362 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят: США (80 386 635 инфицированных), Индия (43 034 217), Бразилия (30 125 540), Франция (26 887 490), Великобритания (21 716 180) и Германия (22 629 378).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 795,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 025 человек, Индии - 372, Бразилии - 3 072, Франции - 2 185, Великобритании - 2 478, Германии - 1 568.

Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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