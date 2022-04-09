Военные РФ уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удары по оружейному складу ВСУ под Днепропетровском и аэродрому Миргород в Полтавской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области", - сказал он на брифинге в субботу.

Также Конашенко сообщил об ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области.

"В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения", - заявил Конашенков.