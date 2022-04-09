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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Войска РФ уничтожили еще 85 военных объектов Украины

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Авиация и ракетные войска России нанесли удары по еще 85 украинским военным объектам, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он на брифинге в субботу.

Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.

По его словам, за время операции российскими военными уничтожено 650 летательных аппаратов и более 2 тыс. танков и бронемашин.

Как рассказал Конашенков, "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2 031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 932 единицы специальной военной автомобильной техники".

Хроника 24 февраля – 09 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ Игорь Конашенков
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