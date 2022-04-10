Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

В Южной Осетии пройдут выборы президента

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Как сообщили в ЦИК республики, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 на 72 избирательных участках в стране, еще четыре участка откроются в столицах России, Абхазии и Северной Осетии, по одному в Москве и Сухуме и два - во Владикавказе. "Всего зарегистрировано более 32 тыс. избирателей", - уточнили в ЦИК.

Освещать президентские выборы, помимо местных журналистов, будут порядка 20 представителей российских СМИ.

Для мониторинга выборов президента в Южную Осетию прибудут более 40 международных наблюдателей - делегации из России, республик Донбасса, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Германии, Нагорного Карабаха, Никарагуа, Финляндии и др.

За высший государственный пост республики будут бороться нынешний глава государства Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.

Глава республики избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Нынешний президент Анатолий Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года.

В МВД республики сообщили "Интерфаксу", что за общественным порядком во время выборов будут следить более 600 человек.

Анатолий Бибилов Алан Гаглоев Гарри Мулдаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генсек НАТО заявил о развертывании сил на восточных границах

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов
Военная операция на Украине

Военные РФ предотвратили попытку эвакуации руководства "Азова" по морю

Военная операция на Украине

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

Франция конфисковала принадлежащую Авену картину из коллекции братьев Морозовых

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ
Военная операция на Украине

Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации против военных РФ

Военная операция на Украине

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Что случилось этой ночью: суббота, 9 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код