В Южной Осетии пройдут выборы президента

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Как сообщили в ЦИК республики, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 на 72 избирательных участках в стране, еще четыре участка откроются в столицах России, Абхазии и Северной Осетии, по одному в Москве и Сухуме и два - во Владикавказе. "Всего зарегистрировано более 32 тыс. избирателей", - уточнили в ЦИК.

Освещать президентские выборы, помимо местных журналистов, будут порядка 20 представителей российских СМИ.

Для мониторинга выборов президента в Южную Осетию прибудут более 40 международных наблюдателей - делегации из России, республик Донбасса, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Германии, Нагорного Карабаха, Никарагуа, Финляндии и др.

За высший государственный пост республики будут бороться нынешний глава государства Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.

Глава республики избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Нынешний президент Анатолий Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года.

В МВД республики сообщили "Интерфаксу", что за общественным порядком во время выборов будут следить более 600 человек.