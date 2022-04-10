Явка на президентских выборах в Южной Осетии приближается к 16%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Игорь Чочиев озвучил данные о явке избирателей на выборах президента республики.

По его словам, на избирательных участках в Дзауском районе Южной Осетии проголосовало - 18% избирателя, в Знаурском районе - 15,9%, в Ленингорском районе проголосовало 20,1% избирателей, в Цхинвальском районе проголосовало 13,7% избирателей и в самом городе Цхинвале проголосовало 11,4% населения (в среднем по республике 15,8% - ИФ).

"Это данные на 11 утра 10 апреля", - сказал Чочиев.

На данный момент проголосовали все пять кандидатов в президенты на участках в столице республики.

На пост главы республики претендуют нынешний президент Анатолий Бибилов; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев; экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев; депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.