В Южной Осетии началось голосование на выборах президента

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Южной Осетии в воскресенье в 8:00 часов открылись избирательные участки, начались выборы президента республики.

Как сообщила "Интерфаксу" секретарь ЦИК Кристина Авлохова, "на участках наблюдается активность избирателей, по информации, поступающей из избирательных участков из отдаленных сел, процесс голосования там начался".

МВД Южной Осетии несет службу в усиленном варианте. Все избирательные участки республики находятся под охраной.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов. Это действующий президент Анатолий Бибилов, а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Всего будет открыто 76 избирательных участков. Они будут работать в Цхинвале, а также во всех четырех районах Южной Осетии - Цхинвальском, Дзауском, Знаурском и Ленингорском. Кроме того, два участка будут работать в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК республики изготовил 40 тыс. бюллетеней. В стране зарегистрированы более 32 тыс. избирателей.

Избирательные участки закроются в 20:00 воскресенья. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.

За выборами будут следить иностранные наблюдатели - из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Сирии, Нагорного Карабаха, Никарагуа, Италии, Турции и других. Аккредитацию на выборы получили 65 наблюдателей.

Для освещения предварительных итогов голосования и результатов выборов в Цхинвале в 9 утра откроется информационный центр ЦИК. Первый брифинг главы ЦИК Эмилии Гагиевой запланирован на 10:00.