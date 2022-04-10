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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще 86 военных объектов на Украине

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по 86 украинским военным объектам и сбили восемь дронов, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Ольховатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая, Веселое.

Российская разведка также выявила местонахождение украинских систем С-300. "Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 10 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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