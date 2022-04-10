Минобороны РФ сообщило об ударе ракетами по штабу украинского батальона "Днепр"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что ночью нанесли ракетный удар по штабу украинского батальона "Днепр" в Днепропетровской области.

На днях в этот батальон "прибыло пополнение из иностранных наемников", сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Штаб и место базирования батальона "Днепр" в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области уничтожены ударом высокоточных ракет с моря, сказал Конашенков.