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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Минобороны РФ сообщило об ударе ракетами по штабу украинского батальона "Днепр"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что ночью нанесли ракетный удар по штабу украинского батальона "Днепр" в Днепропетровской области.

На днях в этот батальон "прибыло пополнение из иностранных наемников", сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Штаб и место базирования батальона "Днепр" в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области уничтожены ударом высокоточных ракет с моря, сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 10 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Днепропетровская область Днепр Минобороны РФ Игорь Конашенков
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