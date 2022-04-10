Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 498 млн
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 498 млн 154 тыс. 313, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 176 тыс. 420 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
|Страна
|Случаи заражения
|Случаи смерти пациентов
|США
|80 млн 399 тыс. 474
|985 482
|Индия
|43 млн 34 тыс. 217
|521 656 (данные не обновлялись с субботы)
|Бразилия
|30 млн 146 тыс. 769
|661 475
|Франция
|27 млн 29 тыс. 180
|144 280
|Великобритания
|21 млн 716 тыс. 180
|170 367 (данные не обновлялись с субботы)
|Германия
|22 млн 629 тыс. 378
|131 679 (данные не обновлялись с субботы)
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 795,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 026 человек, Индии - 372, Бразилии - 3 072, Франции - 2 186, Великобритании - 2 478, Германии - 1 570.