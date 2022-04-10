Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 498 млн

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 498 млн 154 тыс. 313, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 176 тыс. 420 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

Страна Случаи заражения Случаи смерти пациентов США 80 млн 399 тыс. 474 985 482 Индия 43 млн 34 тыс. 217 521 656 (данные не обновлялись с субботы) Бразилия 30 млн 146 тыс. 769 661 475 Франция 27 млн 29 тыс. 180 144 280 Великобритания 21 млн 716 тыс. 180 170 367 (данные не обновлялись с субботы) Германия 22 млн 629 тыс. 378 131 679 (данные не обновлялись с субботы)

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 795,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 026 человек, Индии - 372, Бразилии - 3 072, Франции - 2 186, Великобритании - 2 478, Германии - 1 570.