Минобороны РФ показало пуск "Калибров" с фрегата в Черном море по объектам ВСУ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России опубликовало видео нанесения удара ракетами "Калибр" с фрегата Черноморского флота по инфраструктуре вооруженных сил Украины.

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", - заявили в Минобороны.

На распространенных видеокадрах показана корабельная ракетная установка, выполняющая четыре пуска ракет с интервалом в несколько секунд.

Ранее в воскресенье российское военное ведомство сообщило о ночном ударе морскими ракетами по штабу украинского батальона "Днепр".