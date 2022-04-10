Минобороны РФ показало пуск "Калибров" с фрегата в Черном море по объектам ВСУ
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России опубликовало видео нанесения удара ракетами "Калибр" с фрегата Черноморского флота по инфраструктуре вооруженных сил Украины.
"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", - заявили в Минобороны.
На распространенных видеокадрах показана корабельная ракетная установка, выполняющая четыре пуска ракет с интервалом в несколько секунд.
Ранее в воскресенье российское военное ведомство сообщило о ночном ударе морскими ракетами по штабу украинского батальона "Днепр".
"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.