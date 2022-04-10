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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Минобороны РФ показало пуск "Калибров" с фрегата в Черном море по объектам ВСУ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России опубликовало видео нанесения удара ракетами "Калибр" с фрегата Черноморского флота по инфраструктуре вооруженных сил Украины.

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", - заявили в Минобороны.

На распространенных видеокадрах показана корабельная ракетная установка, выполняющая четыре пуска ракет с интервалом в несколько секунд.

Ранее в воскресенье российское военное ведомство сообщило о ночном ударе морскими ракетами по штабу украинского батальона "Днепр".

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Хроника 24 февраля – 10 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Минобороны РФ Калибр Черноморский флот Черном море
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