Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до четырех человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Скончалась одна из пострадавших при взрыве в ночном клубе Location в Баку в ночь на 3 апреля, таким образом число погибших в результате инцидента выросло до четырех человек. Об этом в воскресенье сообщили информационному агентству "Интерфакс-Азербайджан" в генеральной прокуратуре Азербайджана.

Сообщается, что в медучреждении скончался Айхан Фатуллазаде, 2001 года рождения, работавший в заведении официантом. Его состояние оценивалось как критически тяжелое.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в ночь на 3 апреля в районе 03:00 в ночном клубе Location в Сабаильском районе Баку. В результате инцидента погибли четыре человека, более тридцати, в том числе иностранцы, получили травмы различной степени тяжести. В Генпрокуратуре страны отметили, что собранные первичные доказательства подтвердили факт незаконного использования газового баллона в ночном клубе, взрыв которого и стал причиной инцидента.