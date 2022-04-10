Наблюдатели из РФ не выявили серьезных нарушений на выборах главы Южной Осетии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Делегация Центральной избирательной комиссии РФ не выявила нарушений на выборах президента Южной Осетии, которые могли бы повлиять на результаты голосования, заявил международный наблюдатель, член ЦИК РФ Константин Мазуревский.

"Избирателей много на всех посещенных нами участках. Присутствуют наблюдатели от кандидатов. Все организовано по тем стандартам, которые есть в мировой практике, это и кабинки, и прозрачные урны. Созданы все необходимые условия для проведения выборов", - сказал Мазуревский в пресс-центре ЦИК Южной Осетии по освещению президентских выборов.

По его словам, делегация ЦИК РФ присутствовала на открытии избирательного участка №8 в Цхинвале. "Мы посмотрели процедуру открытия избирательного участка, при нас провели опечатку избирательных урн, пообщались с наблюдателями, членами комиссии", - рассказал Мазуревский.

Он также отметил, что делегация посетила более 15 избирательных участков, как в столице, так и в районах Южной Осетии, в том числе в самом отдаленном - Ленингорском.

"Каких-либо нарушений, которые хоть как-то могли бы повлиять на ход голосования не выявлено", - добавил наблюдатель.

Всего для голосования на выборах президента республики в воскресенье открыто 76 избирательных участков в Южной Осетии и за ее пределами; они закроются в 20:00 по местному времени (19:00 по московскому).

На пост главы республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.