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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:01

Явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Игорь Чочиев озвучил данные об итоговой явке избирателей на выборах президента республики.

"Всего на выборах в Южной Осетии проголосовало 82,07% избирателей. Это данные на 20:00. В республике на данный момент проходит подсчет голосов", - сказал Чочиев.

Предварительные итоги голосования ожидаются в пресс-центре ЦИК к 23:00.

На пост главы республики претендуют нынешний президент Анатолий Бибилов; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев; экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев; депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Южная Осетия
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