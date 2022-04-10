Явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Игорь Чочиев озвучил данные об итоговой явке избирателей на выборах президента республики.
"Всего на выборах в Южной Осетии проголосовало 82,07% избирателей. Это данные на 20:00. В республике на данный момент проходит подсчет голосов", - сказал Чочиев.
Предварительные итоги голосования ожидаются в пресс-центре ЦИК к 23:00.
На пост главы республики претендуют нынешний президент Анатолий Бибилов; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев; экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев; депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.