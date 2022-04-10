В Южной Осетии начали подсчет голосов на выборах президента республики

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Все 76 избирательных участков на выборах президента Южной Осетии закрылись в 20:00 по местному времени, сообщила "Интерфаксу" секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

"Все участки закрылись, приступили к подсчету голосов", - сказала Авлохова.

По данным ЦИК на 18:00 по местному времени, в республике проголосовало порядка 80% граждан от списочного состава избирателей.

За высший государственный пост республики борются действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.

Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.