США обвинили зампреда Госдумы в попытках повлиять на американскую политику

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти США предъявили обвинения заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову и двум его сотрудникам в заговоре с целью оказать влияние на американскую политику, говорится в пресс-релизе Минюста США.

"Российский законодатель Александр Бабаков и двое его сотрудников спланировали тайную российскую пропагандистскую кампанию в США с целью реализовывать враждебные политические замыслы России против Украины и других стран, включая США", - приводятся в пресс-релизе слова прокурора Дэмиана Уильямса.

По версии Минюста, Бабаков, а также Александр Воробьев и Михаил Плисюк намеревались действовать в США в качестве "незарегистрированных агентов России", нарушать санкции США и совершить мошенничество с визами.

"В обвинительном заключении говорится, что (...) трое этих лиц, против которых ввели санкции, участвовали в глобальной кампании с целью повлиять и получить доступ к выборным представителям властей США", - сказал помощник генпрокурора США Мэтью Олсен.

В частности, в Минюсте заявили, что обвиняемые осуществляли контакты с членами Конгресса США с 2012 по 2017 годы, руководили "сетью дезинформации" для продвижения интересов России. По версии американской стороны, обвиняемые в марте 2017 года контактировали как минимум с одним конгрессменом США с целью предложить ему поездку в Ялту на конференцию, связанную с Бабаковым.